Нидерланды отказались от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2027» из-за участия в нём Израиля. Страна изменила решение, принятое в сентябре, когда планировала вернуться на конкурс, сообщает The Independent.

Не нашли вещателя для участия

Нидерландская организация общественных вещателей NPO заявила, что не смогла найти вещателя, готового обеспечить участие нидерландского исполнителя. Директор NPO Джет де Раниц объяснила, что организация решила «пока сделать шаг назад» из-за чувствительности тем, которые сейчас обсуждаются.

В сентябре NPO сообщала о намерении отправить артиста на конкурс. Тогда предполагалось, что возвращение Нидерландов на «Евровидение-2027» станет совместным проектом нескольких общественных вещателей, а NPO будет координировать отбор исполнителя, трансляцию и комментирование конкурса.

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Реакция на намерение вернуться

Решение о возвращении вызвало критику: ранее в этом месяце сотни сотрудников NPO направили письмо против участия Нидерландов. Против этого шага также публично высказались несколько известных нидерландских деятелей медиа.

Де Раниц заявила, что во время консультаций с вещателями NPO первоначально считала, что имеет достаточную поддержку для возвращения на конкурс. При этом организация всё равно будет транслировать «Евровидение».

В 2026 году Нидерланды вместе с Испанией, Ирландией, Исландией и Словенией бойкотировали конкурс после того, как организаторы не исключили Израиль из-за войны против ХАМАС в Газе и насилия в отношении палестинцев на Западном берегу Иордана. В финале «Евровидения-2026» приняли участие 35 стран, а конкурс выиграла болгарская певица Dara. Организаторы заявили, что финал посмотрели 130 миллионов человек по всему миру — против 160 миллионов в 2025 году.

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