W amerykańskim stanie Maine republikańska senator Susan Collins traci do swojego demokratycznego rywala Troya Jacksona dwa punkty procentowe wśród prawdopodobnych wyborców — wynika z nowego sondażu Marist University. Taka przewaga mieści się w granicach błędu statystycznego badania, informuje The Hill.

Konkurencyjna kampania

Collins ubiega się o szóstą kadencję w Senacie USA. Jeśli wygra, zostanie senatorką o najdłuższym stażu w historii stanu. Jednocześnie 58% uczestników sondażu Marist University stwierdziło, że ich zdaniem to republikanka ostatecznie wygra wybory.

Inne niedawne sondaże również wskazywały na wyrównaną walkę. Badanie Fox News opublikowane w poprzednim tygodniu wykazało remis kandydatów wśród prawdopodobnych wyborców. Sondaż Suffolk University, przeprowadzony wcześniej w październiku, odnotował dwupunktową przewagę Jacksona. The Cook Political Report ocenił wyścig jako taki, w którym szanse kandydatów są w przybliżeniu równe.

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Inne wyniki sondażu

Marist University przeprowadził sondaż wśród 1449 zarejestrowanych wyborców w stanie Maine w dniach 22–25 października. Deklarowany margines błędu wynosi 6,6 punktu procentowego.

W wyścigu o stanowisko gubernatora stanu republikanin Bobby Charles i demokratka Hannah Pingree uzyskali po 44% poparcia wśród prawdopodobnych wyborców. Około 6% respondentów poparło niezależnego kandydata, senatora stanowego Maine Ricka Bennetta.

Ponadto 58% prawdopodobnych wyborców w stanie nie aprobowało pracy prezydenta Donalda Trumpa. Kolejne 42% stwierdziło, że prezydent nie wpłynie na ich wybór, podczas gdy 41% poinformowało, że zagłosuje przeciwko prezydentowi.

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