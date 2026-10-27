Marist University的一项新民调显示，在美国缅因州的可能投票者中，共和党参议员苏珊·柯林斯落后于民主党对手特洛伊·杰克逊两个百分点。这一优势处于该调查的统计误差范围内，《国会山报》报道。

竞争激烈的竞选

柯林斯正竞选连任美国参议院第六个任期。若获胜，她将成为该州历史上任职时间最长的参议员。与此同时，58%的Marist University民调受访者表示，他们认为最终将由这名共和党人赢得选举。

其他近期民调也显示竞争激烈。福克斯新闻在前一周发布的一项调查显示，两名候选人在可能投票者中的支持率持平。萨福克大学此前于10月进行的一项民调记录到杰克逊领先两个百分点。库克政治报告将这场选举评为候选人胜算大致相等的竞选。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

民调的其他结果

Marist University于10月22日至25日对缅因州1,449名登记选民进行了调查。公布的误差幅度为6.6个百分点。

在州长职位的竞选中，共和党人鲍比·查尔斯和民主党人汉娜·平格里在可能投票者中均获得44%的支持。约6%的受访者支持独立候选人、缅因州参议员里克·贝内特。

此外，该州58%的可能投票者不认可总统唐纳德·特朗普的工作表现。另有42%表示，总统不会影响他们的选择，而41%称他们将投票反对总统。

关注我们在