Джексон випереджає Коллінз на два відсоткові пункти в опитуванні Marist у Мені — The Hill

У штаті Мен, США, сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз відстає від свого суперника-демократа Троя Джексона на два відсоткові пункти серед імовірних виборців, свідчить нове опитування Marist University. Така перевага перебуває в межах статистичної похибки дослідження, повідомляє The Hill.

Конкурентна кампанія

Коллінз балотується на шостий термін у Сенаті США. У разі перемоги вона стане сенаторкою з найдовшим терміном служби в історії штату. Водночас 58% учасників опитування Marist University заявили, що, на їхню думку, саме республіканка зрештою переможе на виборах.

Інші нещодавні опитування також вказували на близьку боротьбу. Дослідження Fox News, оприлюднене попереднього тижня, показало рівність кандидатів серед імовірних виборців. Опитування Suffolk University, проведене раніше в жовтні, фіксувало перевагу Джексона на два пункти. Видання The Cook Political Report оцінювало перегони як такі, де шанси кандидатів приблизно рівні.

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Інші результати опитування

Marist University опитав 1449 зареєстрованих виборців штату Мен 22–25 жовтня. Заявлена похибка становить 6,6 відсоткового пункту.

У перегонах за посаду губернатора штату республіканець Боббі Чарльз і демократка Ганна Пінгрі набрали по 44% підтримки серед імовірних виборців. Близько 6% опитаних підтримали незалежного кандидата, сенатора штату Мен Ріка Беннета.

Також 58% імовірних виборців штату не схвалили роботу президента Дональда Трампа. Ще 42% сказали, що президент не вплине на їхній вибір, тоді як 41% повідомили, що голосуватимуть проти президента.

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