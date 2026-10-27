В американском штате Мэн сенатор-республиканка Сьюзен Коллинз отстает от своего соперника-демократа Троя Джексона на два процентных пункта среди вероятных избирателей, свидетельствует новый опрос Marist University. Такое преимущество находится в пределах статистической погрешности исследования, сообщает The Hill.

Конкурентная кампания

Коллинз баллотируется на шестой срок в Сенате США. В случае победы она станет сенатором с самым длительным сроком службы в истории штата. В то же время 58% участников опроса Marist University заявили, что, по их мнению, именно республиканка в итоге победит на выборах.

Другие недавние опросы также указывали на близкую борьбу. Исследование Fox News, опубликованное на предыдущей неделе, показало равенство кандидатов среди вероятных избирателей. Опрос Suffolk University, проведенный ранее в октябре, зафиксировал преимущество Джексона в два пункта. Издание The Cook Political Report оценило гонку как такую, где шансы кандидатов примерно равны.

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Другие результаты опроса

Marist University опросил 1449 зарегистрированных избирателей штата Мэн 22–25 октября. Заявленная погрешность составляет 6,6 процентного пункта.

В гонке за пост губернатора штата республиканец Бобби Чарльз и демократка Ханна Пингри набрали по 44% поддержки среди вероятных избирателей. Около 6% опрошенных поддержали независимого кандидата, сенатора штата Мэн Рика Беннета.

Также 58% вероятных избирателей штата не одобрили работу президента Дональда Трампа. Еще 42% сказали, что президент не повлияет на их выбор, тогда как 41% сообщили, что будут голосовать против президента.

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