Noah Wylie został uznany przez magazyn „People” za najseksowniejszego mężczyznę roku: co wiadomo o tym aktorze

Amerykański aktor Noah Wylie, znany z seriali medycznych „Pogotowie ratunkowe” i „Pitt”, zdobył tytuł „Najseksowniejszego mężczyzny świata” według magazynu „People”. Początkowo 55-letni artysta nawet nie uwierzył w tę wiadomość i pomyślał, że ktoś postanowił się z niego wyśmiewać. W przyjęciu tego zaszczytnego tytułu pomogła mu żona Sara.

„Pomyślałem, że to wygląda na żart. Nawet w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że spotka mnie taki zaszczyt” – wyznał Wylie.

Jego żona, 46-letnia Sara, przekonała męża, że w pełni zasługuje na to wyróżnienie. Według aktora uważa go za dobrego człowieka, troskliwego ojca i męża, a takie cechy, jej zdaniem, zasługują na uwagę.

„Pomyślałem: »No dobrze, skoro tak mówisz«” — wspominał artysta.

Jednocześnie zażartował, że żona była szczególnie zadowolona, ponieważ ten tytuł potwierdza jej dobry gust w wyborze partnera.

Czym Noah Wylie podbił serce żony

Podczas sesji zdjęciowej dla magazynu „People”, która odbyła się w sierpniu w Malibu, do aktora dołączyły Sara, ich 11-letnia córka Francis oraz rodzinna czekoladowa labradorka Lily.

Na planie zdjęciowym Wylie wykazał się nie tylko aktorską charyzmą, ale także umiejętnościami domowymi. Przygotowywał ulubioną jajecznicę córki, sprzątał w kuchni i składał wypraną bieliznę.

Sara z radością wspierała męża podczas zdjęć i potwierdziła, że w ich domu w Los Angeles rzeczywiście zajmuje się on tymi i innymi obowiązkami domowymi.

Od serialu „Pogotowie ratunkowe” do nowego sukcesu w filmie „Pitti”

Dla Noaha Wylie’ego nie jest to pierwsze pojawienie się w materiałach magazynu „People” poświęconych najbardziej atrakcyjnym mężczyznom. W latach 90. zyskał popularność dzięki roli młodego lekarza Johna Cartera w serialu „Ostry dyżur”. Wówczas aktor wraz z kolegami – George’em Clooneyem, Erikiem La Sallem i Anthonym Edwardsem – zdobił okładkę specjalnego wydania magazynu poświęconego atrakcyjnym mężczyznom z serialu.

George Clooney dwukrotnie otrzymał później tytuł najseksowniejszego mężczyzny świata. Noah Wylie musiał natomiast czekać na swoje uznanie znacznie dłużej.

Nową falę popularności przyniósł aktorowi serial medyczny „Pitt”, w którym wciela się w główną rolę doktora Robbiego. Sukces tego projektu Wylie nazwał drugą wielką szansą w swoim życiu. Za rolę w serialu otrzymał również dwie nagrody „Emmy” z rzędu w kategorii najlepszego aktora.

Teraz, jak twierdzi artysta, nadszedł czas, by oddać hołd jemu samemu i jego ekranowemu bohaterowi.

Jak dzieci zareagowały na tytuł ojca

Noah Wylie ma troje dzieci: 24-letniego syna Owena, 21-letnią córkę Oden i 11-letnią Frances.

Wiadomość o tym, że ojciec został najseksowniejszym mężczyzną roku, wywołała u nich różne emocje.

Syn podszedł do tego praktycznie i od razu pomyślał o możliwych konsekwencjach popularności.

„O, teraz moje życie stanie się o wiele trudniejsze. Ale to fajnie, tato. Chociaż teraz będziesz miał mnóstwo hejterów” – tak aktor przytoczył jego słowa.

Starsza córka, według słów Wailiego, po prostu nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała. Zakłada on, że teraz będzie go drażnić tym tytułem przez następne 50 lat.

Sam aktor z humorem podszedł do nowego statusu. Na pytanie, czy nagroda zmieni jego życie, odpowiedział, że liczy na same radości i miłe chwile, ale od razu dodał: przyjaciele i krewni bez wątpienia jeszcze długo będą się z niego nabijać.

Źródło: People.

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