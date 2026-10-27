Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной года по версии People: что известно об актёре

Американский актёр Ноа Уайли, известный по медицинским драмам «Скорая помощь» и «Питт», стал обладателем титула «Самый сексуальный мужчина мира» по версии журнала People. Сначала 55-летний артист даже не поверил в эту новость и подумал, что кто-то решил подшутить над ним. Принять почетное звание ему помогла жена Сара.

«Я подумал, что это похоже на розыгрыш. Даже в самых смелых мечтах не мог представить, что мне выпадет такая честь», — признался Уайли.

Его жена, 46-летняя Сара, убедила мужа, что он вполне заслуживает этого признания. По словам актёра, она считает его хорошим человеком, заботливым отцом и мужем, а такие качества, по её мнению, достойны внимания.

«Я подумал: “Ладно, раз ты так говоришь”», — вспомнил артист.

В то же время он пошутил, что жена осталась особенно довольна, ведь этот титул подтверждает её хороший вкус в выборе партнёра.

Чем Ноа Уайли покорил жену

Во время фотосессии для People, которая состоялась в августе в Малибу, к актеру присоединились Сара, их 11-летняя дочь Фрэнсис и семейная шоколадная лабрадорша Лили.

На съемочной площадке Уайли демонстрировал не только актерскую харизму, но и бытовые навыки. Он готовил любимую яичницу дочери, убирал на кухне и складывал постиранное белье.

Сара с удовольствием поддерживала мужа во время съёмок и подтвердила, что дома в Лос-Анджелесе он действительно занимается этими и другими домашними делами.

От «Скорой помощи» до нового успеха в «Питти»

Для Ноа Уайли это не первое появление в материалах People о самых привлекательных мужчинах. В 1990-х годах он приобрел популярность благодаря роли молодого врача Джона Картера в сериале «Скорая помощь». Тогда актер вместе с коллегами Джорджем Клуни, Эриком Ла Саллом и Энтони Эдвардсом украсил обложку специального выпуска журнала, посвященного привлекательным мужчинам сериала.

Джордж Клуни впоследствии дважды получал титул самого сексуального мужчины мира. Ноа Уайли же пришлось ждать своего признания гораздо дольше.

Новую волну популярности актёру принёс медицинский сериал «Питт», в котором он исполняет главную роль доктора Робби. Успех проекта Уайли назвал вторым большим шансом в своей жизни. За работу в сериале он также получил две премии «Эмми» подряд в номинации «Лучший актер».

Теперь, по словам артиста, пришло время отдать должное ему и его экранному герою.

Как дети отреагировали на титул отца

У Ноа Уайли трое детей: 24-летний сын Оуэн, 21-летняя дочь Оден и 11-летняя Фрэнсис.

Новость о том, что отец стал самым сексуальным мужчиной года, вызвала у них разные эмоции.

Сын отнесся к этому прагматично и сразу же задумался о возможных последствиях популярности.

«О, теперь моя жизнь станет намного сложнее. Но это круто, папа. Хотя теперь у тебя будет много хейтеров», — пересказал его слова актер.

Старшая дочь, по словам Уайли, просто не могла поверить в услышанное. Он предполагает, что теперь она будет дразнить его из-за этого титула следующие 50 лет.

Сам актер с юмором отнесся к новому статусу. На вопрос, изменит ли награда его жизнь, он ответил, что надеется на сплошные радости и приятные моменты, но сразу уточнил: друзья и родственники, без сомнения, еще долго будут подшучивать над ним.

Источник: People.

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