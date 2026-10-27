Cyberatak dotknął poczty premier Meloni — ANSA English

Cyberatak na systemy IT włoskiej Izby Deputowanych dotknął parlamentarnego adresu e-mail premier Giorgii Meloni. Jak podaje ANSA English, atak trwał przez ostatnie kilka dni i wpłynął na cały system IT niższej izby parlamentu.

Udało się utrzymać sytuację pod kontrolą

Źródła agencji poinformowały, że specjalistom technicznym Izby Deputowanych udało się utrzymać sytuację pod kontrolą. Przedstawiciele niższej izby oświadczyli, że nie uważają incydentu za sytuację nadzwyczajną, ponieważ próby ataków tego typu zdarzają się codziennie.

Izba Deputowanych oświadczyła, że zastosowała wszelkie środki ochronne, w tym we współpracy z włoską Narodową Agencją Cyberbezpieczeństwa. Między izbą a agencją obowiązuje odrębny protokół. Według źródeł standardowe środki mogły obejmować tymczasowe wyłączenie niektórych funkcji systemu IT.

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Adres nie był przeznaczony do komunikacji rządowej

Źródła w biurze premier podkreśliły, że adres e-mail będący celem ataku nie jest wykorzystywany przez Meloni do komunikacji rządowej.

Według źródeł w ostatnich dniach nasiliły się próby podobnych cyberataków i presja na systemy IT innych włoskich, europejskich i międzynarodowych instytucji.

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