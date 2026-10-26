Польское Люблинское воеводство расторгает партнерство со Львовской областью — RMF24

В понедельник Сеймик Люблинского воеводства Польши единогласно поддержал решение о прекращении партнерства со Львовской областью. Причиной стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА).

За принятие резолюции о расторжении соглашения об экономическом, торговом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Люблинским воеводством и Львовской областью проголосовали все 30 депутатов сеймика, присутствовавших на заседании в понедельник.

Маршалок воеводства Ярослав Ставярский из партии «Право и справедливость» заявил, что не будет партнерства с «теми, кто прославляет преступников».

«Это не постановление, которое закрывает многие пути. Это символ, который должен прозвучать громко. Нет примирения без правды. Эта правда должна быть», — сказал маршалок Люблинского воеводства.

«Они должны осознать, насколько это для нас важно. Поэтому я категорически за прекращение этого сотрудничества», — заявил заместитель председателя сеймика Лех Справка из партии «Право и справедливость».

Депутат Кшиштоф Гавлашкевич отметил, что у украинцев было время отказаться от решения о годе УПА: «Мы дали им время до сегодняшнего дня, но они не отказались».

«Поляки открыли двери своих домов и свои сердца, чтобы помочь украинцам, спасающимся от войны. Именно поэтому решение прославлять людей, которые убивали поляков, подстрекали к убийствам и были ответственны за геноцид, выглядит столь странным», – заявил Марек Кос из партии «Третий путь».

Стоит отметить, что речь идет о соглашении о сотрудничестве между Львовской областью и Люблинским воеводством от 2004 года.

Об этом сообщает RMF24.

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