周一，波兰卢布林省议会一致通过了终止与利沃夫州伙伴关系的决议。起因是利沃夫州议会决定将2027年定为“乌克兰起义军（UPA）年”。

周一出席会议的30名省议会议员全员投票通过了关于终止卢布林省与利沃夫州之间经济、贸易、科技及文化合作协议的决议。

来自“法律与公正”党的省议会议长雅罗斯瓦夫·斯塔维亚尔斯基表示，不会与“那些美化罪犯的人”建立伙伴关系。

“这不是一项会封堵许多道路的决议。这是一个必须响亮发出的信号。没有真相，就不可能有和解。必须揭示真相，”卢布林省省长说道。

“他们必须意识到这对我们有多么重要。因此，我坚决支持终止这种合作，”来自“法律与公正”党的省议会副主席莱赫·斯普拉夫卡表示。

议员克日什托夫·哈夫拉什凯维奇指出，乌克兰方面本有时间撤回关于“乌克兰起义军年”的决定：“我们给了他们时间直到今天，但他们并未撤回。”

“波兰人敞开了家门和心扉，帮助那些逃离战争的乌克兰人。 正因如此，颂扬那些杀害波兰人、煽动杀戮并应对种族灭绝负责的人的决定才显得如此荒谬，”来自“第三条道路”党的马雷克·科斯表示。

值得注意的是，此处所指的是2004年利沃夫州与卢布林省签署的合作协议。

RMF24对此进行了报道。

从兄弟情谊到相互指责：乌克兰与波兰的关系在四年间发生了怎样的变化。

泽连斯基就利沃夫州议会关于“乌克兰起义军年”的决议向图斯克发出了信号。

波兰议会议长称乌克兰关于乌克兰起义军（UPA）的决定是“愚蠢之举”，并呼吁开展对话。

克拉科夫和普热梅希尔希望因纪念乌克兰起义军（UPA）及舒赫维奇一事，重新审视与利沃夫的合作关系。

8月24日，波兰外交部副部长马钦·博萨茨基表示，在国家万神殿纪念斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇可能会阻碍乌克兰的欧洲一体化进程。 据他称，这不仅可能恶化基辅与华沙的关系，还会影响乌克兰与整个欧洲的关系。

来自“联盟”党的波兰欧洲议会议员马尔钦·西普涅夫斯基在欧洲议会发言时，撕毁了斯捷潘·班德拉和罗曼·舒赫维奇的肖像。他还呼吁停止对乌克兰的财政支持。

波兰总理唐纳德·图斯克表示，利沃夫州议会将2027年定为“罗曼·舒赫维奇年”的决定， 乌克兰起义军及奥列格·奥尔日奇的决定，不仅对乌克兰有害，还可能成为反对乌克兰加入欧盟的论据。

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