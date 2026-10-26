В США президент Дональд Трамп заявил, что планирует выплатить $1 млн человеку, который предоставит информацию о возможных фальсификациях на предыдущих выборах или промежуточных выборах 2026 года. По его словам, данные должны привести к аресту и осуждению ответственных за такие действия. Речь, в частности, идет о промежуточном голосовании, назначенном на 3 ноября.

Заявление в Truth Social

Трамп опубликовал заявление в социальной сети Truth Social. В публикации он отметил, что вознаграждение выплатят после ареста и осуждения тех, кто, по его формулировке, совершил фальсификации. О заявлении сообщает Anadolu Agency.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выборы в Конгресс

Промежуточные выборы в США должны состояться на следующей неделе. Избиратели определят, какая партия будет контролировать Конгресс. Заявление Трампа прозвучало на фоне усилившихся политических споров о честности выборов в стране.

Читай нас в