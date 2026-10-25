UNEP prognozuje ocieplenie o 2,8°C do 2100 roku — OilPrice

Przy obecnej polityce klimatycznej świat zmierza ku ociepleniu o około 2,8°C do końca stulecia, a pełna realizacja krajowych zobowiązań mogłaby ograniczyć ten wskaźnik do 2,6°C. Wynika to z nowego raportu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), o którym informuje OilPrice.

W materiale zaznaczono, że cel paryskiego porozumienia klimatycznego, dotyczący ograniczenia ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, jest już nieosiągalny. Jednocześnie UNEP uważa, że państwa nadal mogą przyspieszyć działania, zmniejszyć szczytowy poziom ocieplenia i skrócić okres przekraczania wartości docelowych.

Czysta energia nie wystarcza

Raport opublikowano w czasie szybkiego rozwoju energetyki odnawialnej na świecie. Według danych przytoczonych w artykule odnawialne źródła energii mają już większy udział w światowym miksie energetycznym niż węgiel. W ubiegłym roku pojazdy elektryczne stanowiły co czwarty sprzedany nowy samochód, co pozwoliło uniknąć zużycia 1,2 mln baryłek ropy dziennie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mimo to emisje wynikające z wykorzystania paliw kopalnych wzrosły w ubiegłym roku, a wielkość emisji metanu pozostała bez istotnych zmian. Autorka materiału zwraca również uwagę, że wzrostowi produkcji czystej energii towarzyszy zwiększenie globalnego zapotrzebowania na energię. Wśród czynników wymieniono rozwój sztucznej inteligencji w krajach Globalnej Północy oraz rozwój gospodarczy i demograficzny państw Globalnego Południa.

Bezpieczeństwo energetyczne jako bodziec

Dodatkowym bodźcem dla rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej stało się bezpieczeństwo energetyczne, pisze OilPrice. Państwa postrzegają źródła odnawialne jako przystępny sposób na zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych w warunkach niestabilności geopolitycznej i wysokich cen energii.

David Frickman, generalny partner sztokholmskiej grupy venture capital Norrsken, zauważył, że wiatru i słońca nie można objąć embargiem, blokadą ani wyłączyć decyzją obcego państwa. Jednocześnie w materiale podkreślono, że samo zwiększanie mocy energetyki odnawialnej nie wystarczy do osiągnięcia celów klimatycznych — potrzebne są również efektywność energetyczna i bardziej rygorystyczne zasady konsumpcji.

Czytaj nas na