ЮНЕП прогнозирует потепление до 2,8°C к 2100 году — OilPrice

При нынешней климатической политике мир движется к потеплению примерно на 2,8°C к концу столетия, а полное выполнение национальных обязательств могло бы ограничить этот показатель до 2,6°C. Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сообщает OilPrice.

В материале отмечается, что цель Парижского климатического соглашения по ограничению потепления до 1,5°C выше доиндустриального уровня уже недостижима. В то же время ЮНЕП считает, что страны все еще могут ускорить действия, снизить пиковый уровень потепления и сократить продолжительность превышения целевых показателей.

Чистой энергетики недостаточно

Доклад опубликован на фоне быстрого развития возобновляемой энергетики в мире. Согласно приведенным в статье данным, возобновляемые источники энергии уже имеют большую долю в мировом энергетическом балансе, чем уголь. В прошлом году электромобили составляли каждый четвертый проданный новый автомобиль, что позволило избежать потребления 1,2 млн баррелей нефти в сутки.

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Несмотря на это, выбросы от использования ископаемого топлива в прошлом году выросли, а объемы выбросов метана остались без существенных изменений. Автор материала также обращает внимание, что рост производства чистой энергии сопровождается увеличением глобального спроса на энергию. Среди факторов названы развитие искусственного интеллекта в странах Глобального Севера и экономическое и демографическое развитие стран Глобального Юга.

Энергетическая безопасность как стимул

Дополнительным стимулом для развития солнечной и ветровой генерации стала энергетическая безопасность, пишет OilPrice. Страны рассматривают возобновляемые источники как доступный способ уменьшить зависимость от импортируемого ископаемого топлива в условиях геополитической нестабильности и высоких цен на энергоносители.

Генеральный партнер стокгольмской венчурной группы Norrsken Дэвид Фрикман отметил, что ветер и солнце невозможно подвергнуть эмбарго, блокаде или отключить решением иностранного государства. В то же время в материале подчеркивается: для достижения климатических целей одного наращивания мощностей возобновляемой энергетики недостаточно — необходимы также энергоэффективность и более строгие правила потребления.

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