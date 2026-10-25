UNEP预测到2100年升温将达2.8°C — OilPrice

在当前气候政策下，全球正走向到本世纪末升温约2.8°C；而全面履行各国承诺本可将这一数值限制在2.6°C。联合国环境规划署（UNEP）的一份新报告指出了这一点，OilPrice报道称。

文章指出，《巴黎气候协定》将升温幅度限制在比工业化前水平高1.5°C的目标已经无法实现。同时，UNEP认为，各国仍可加快行动，降低升温峰值，并缩短超过目标水平的持续时间。

清洁能源还不够

该报告发布之际，全球可再生能源正快速部署。文章援引的数据显示，可再生能源在全球能源结构中的占比已经超过煤炭。去年，电动汽车占每四辆新售汽车中的一辆，从而避免了每日消耗120万桶石油。

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尽管如此，去年使用化石燃料产生的排放量仍在增长，而甲烷排放量没有显著变化。文章作者还指出，清洁能源生产的增长伴随着全球能源需求的增加。其中因素包括全球北方国家人工智能的发展，以及全球南方国家的经济和人口发展。

能源安全成为推动力

OilPrice写道，能源安全成为发展太阳能和风力发电的额外推动力。在地缘政治不稳定和能源价格高企的情况下，各国将可再生能源视为减少对进口化石燃料依赖的一种可负担方式。

斯德哥尔摩风险投资集团Norrsken的普通合伙人戴维·弗里克曼指出，风能和太阳能无法被实施禁运、封锁，也无法因外国政府的决定而被切断。与此同时，文章强调，仅扩大可再生能源装机容量不足以实现气候目标——还需要提高能源效率和实施更严格的消费规则。

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