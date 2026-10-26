W Wielkiej Brytanii posłowie Partii Pracy bardziej pozytywnie oceniają pracę premiera Andy’ego Burnhama przed jego 100 dniami na stanowisku. Jak informuje Politico Europe, parlamentarzyści wskazują na gotowość nowego kierownictwa do dialogu, bardziej aktywne kontakty z ministrami oraz poprawę nastrojów po tym, jak laburzyści ponownie znaleźli się na pierwszym miejscu w sondażach, wyprzedzając Reform UK.

Burnham stanął na czele rządu po tym, jak Keir Starmer stracił poparcie w następstwie nieudanych dla partii wyborów lokalnych. Publikacja rozmawiała z około tuzinem posłów Partii Pracy, z których część anonimowo wypowiadała się o wewnętrznych sprawach partii.

Więcej przestrzeni dla niezgody

Posłowie twierdzą, że administracja Burnhama bardziej tolerancyjnie podchodzi do różnych poglądów wewnątrz Partii Pracy. Poseł Simon Opher powiedział, że Burnham na spotkaniu frakcji parlamentarnej podkreślił, iż niezgoda jest dopuszczalna, jeśli posłowie omawiają ją z nim. Posłanka Partii Pracy Kim Johnson również zaznaczyła, że nie spotkały ją sankcje po wstrzymaniu się od głosu nad rządowym projektem ustawy o sądach i trybunałach.

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Jednocześnie rozmówcy Politico Europe zastrzegają, że podejście to nie przeszło jeszcze poważnego sprawdzianu. Burnham stanął na czele rządu na początku letniej przerwy parlamentarnej, a po powrocie posłów do Westminsteru nastąpiła jeszcze miesięczna przerwa na czas konferencji partyjnych.

Przyszłe sprawdziany

Laburzyści wskazują również na bardziej aktywne kontakty z rządem: organizatorzy parlamentarni dzwonią do posłów, premier uczestniczy w spotkaniach wewnątrzpartyjnych grup, a ministrowie są bardziej dostępni do rozmów. Bill Esterson, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Energetycznego, powiedział, że zespół Burnhama aktywnie współpracuje zarówno z przewodniczącymi komisji, jak i z frakcją parlamentarną.

Najbliższym sprawdzianem dla rządu będzie budżet. Przedstawiciele lewego skrzydła partii oczekują, że pokaże on, czy rząd jest gotów zwiększyć obciążenia podatkowe dla zamożniejszych obywateli, w tym poprzez podatek bankowy lub podatek majątkowy. Do innych potencjalnie kontrowersyjnych kwestii należą reforma systemu świadczeń socjalnych, możliwe zobowiązanie do przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE w przyszłym manifeście laburzystów, a także zgoda na zagospodarowanie złoża gazowego Jackdaw i przyszła decyzja dotycząca złoża naftowego Rosebank.

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