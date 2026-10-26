Airbus gotowy dostarczyć Polsce A400M przed 2030 rokiem — RMF24

Airbus jest gotowy dostarczyć Polsce wojskowe samoloty transportowe A400M przed 2030 rokiem, jeśli polski rząd szybko podejmie decyzję o zakupie. Poinformował o tym prezes Airbus w Europie Johan Pelissier, podaje RMF24.

Możliwe wspólne zamówienie

Polska rozważa modernizację floty lotniczej, w tym zakup samolotów transportowych, latających tankowców i śmigłowców szkolno-bojowych. Takie zakupy mogą być realizowane w ramach programu SAFE Unii Europejskiej, który przewiduje wspólne zamówienia państw członkowskich.

Według nieoficjalnych informacji Polska rozważa zakup od ośmiu do 15 samolotów A400M. Maszyny te mają wzmocnić strategiczne i taktyczne możliwości polskiego lotnictwa oraz zapewnić szybkie przerzucanie sił.

Polska współpracuje z innymi państwami UE, przede wszystkim z Hiszpanią, przy zakupach samolotów transportowych i powietrznych tankowców. W lipcu kraj dołączył również do sojuszniczej inicjatywy utworzenia wielonarodowej floty A400M. Uczestnicy planują wspólnie korzystać z samolotów, szkoleń i obsługi technicznej, a mniejsze państwa będą mogły kupować godziny lotu.

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Tankowce i śmigłowce

Równolegle Polska finalizuje zakup czterech samolotów tankujących A330 MRTT. Airbus poinformował, że umowę dotyczącą tych maszyn planuje się podpisać do końca roku. Tankowce mają umożliwić polskim myśliwcom, w tym F-35, dłuższe prowadzenie operacji w powietrzu.

W przypadku śmigłowców szkolno-bojowych Airbus oferuje model H145M, który konkuruje z AW109M włoskiej firmy Leonardo. Airbus zadeklarował gotowość przekazania polskim partnerom praw własności intelektualnej i licencji na system misyjny śmigłowca, a także rozważa stopniowe uruchomienie lokalnej produkcji.

Rozszerzenie obecności w Polsce

Airbus zatrudnia obecnie w Polsce ponad 900 pracowników i planuje zwiększyć zatrudnienie do 1,5 tys. osób do końca dekady. Firma rozwija centra inżynieryjne i produkcyjne w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Wartość rocznych zamówień u polskich dostawców przekracza 700 mln dolarów, a do 2030 roku ma wzrosnąć do 1 mld dolarów.

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