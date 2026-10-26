Rosja zezwoliła japońskim dyplomatom na spotkanie z dziennikarzem gazety „Hokkaido Shimbun” 13 dni po jego aresztowaniu

Władze rosyjskie po raz pierwszy udzieliły przedstawicielom ambasady Japonii dostępu konsularnego do dziennikarza gazety „Hokkaido Shimbun”, Yuki Imai, którego FSB zatrzymała na Sachalinie pod zarzutem szpiegostwa. Pierwsze spotkanie odbyło się 26 października – zaledwie 13 dni po ogłoszeniu informacji o jego aresztowaniu i przewiezieniu do Moskwy.

Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii aresztowany obywatel nie zgłasza żadnych dolegliwości zdrowotnych. Resort ponownie wezwał stronę rosyjską do „natychmiastowego uwolnienia obywatela Japonii, okazania humanitaryzmu, zapewnienia sprawiedliwego i bezstronnego traktowania oraz dołożenia wszelkich starań w celu ochrony obywateli Japonii”. Wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii wielokrotnie wyrażało protest wobec Rosji, podkreślając, że opóźnienie w dopuszczeniu dyplomatów stanowi rażące naruszenie norm prawa międzynarodowego oraz konwencji konsularnej, która przewiduje umożliwienie spotkania nie później niż cztery dni po zatrzymaniu.

Źródło: Agencja. Wiadomości.

Rosyjski sąd postanowił pozostawić 34-letniego dziennikarza w areszcie co najmniej do 12 grudnia. Według danych Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, w przypadku skazania grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Organizacja wezwała do natychmiastowego uwolnienia Imai.

Zatrzymanie dziennikarza wiąże się z przekazaniem Niemcom rosyjskiego hakera, którego Japonia zatrzymała w maju na wniosek Berlina. Haker ten był określany jako kluczowy członek międzynarodowej grupy Qilin, która przeprowadzała cyberataki, w szczególności na japońskie firmy i szpitale, a Rosja może zaproponować wymianę go na dziennikarza.

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