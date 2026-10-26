RMF24：空客准备在2030年前向波兰交付A400M

空客准备在2030年前向波兰交付A400M军用运输机，前提是波兰政府迅速作出采购决定。空客欧洲区总裁Johan Pelissier表示，RMF24报道。

可能的联合订单

波兰正在考虑升级其航空机队，包括采购运输机、加油机和教练战斗直升机。此类采购可在欧盟SAFE计划框架内进行，该计划规定成员国进行联合订购。

据非官方消息，波兰正在考虑采购8至15架A400M。这些飞机将增强波兰航空兵的战略和战术能力，并确保快速部署兵力。

波兰正与其他欧盟国家，尤其是西班牙，就采购运输机和空中加油机开展合作。7月，该国还加入了一项建立多国A400M机队的盟国倡议。参与方计划共同使用飞机、培训和技术维护服务，而较小国家将能够购买飞行小时。

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加油机和直升机

与此同时，波兰正在完成采购4架A330 MRTT加油机的程序。空客表示，计划在年底前签署有关这些飞机的协议。加油机将使波兰战斗机，包括F-35，能够在空中执行更长时间的任务。

在教练战斗直升机方面，空客提供H145M型号，该型号与意大利莱昂纳多公司的AW109M竞争。空客表示，准备向波兰合作伙伴转让直升机任务系统的知识产权和许可证，并正在考虑逐步部署本地生产。

扩大在波兰的业务

空客目前在波兰拥有900多名员工，并计划在本十年末前将员工人数增至1500人。该公司正在罗兹、华沙、格但斯克和克拉科夫发展工程和生产中心。向波兰供应商下达的年度订单额超过7亿美元，并预计到2030年增长至10亿美元。

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