印度对乌克兰的欧洲盟友的弹药销售额增长了18倍——彭博社

自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，印度制造商大幅增加了向欧洲各国供应的弹药数量。

在此期间，出口量与战前四年相比增长了近18倍。

据彭博社援引通过Trade Data Monitor获取的印度贸易和工业部统计数据，自俄罗斯入侵以来，印度公司向欧洲供应的弹药及相关材料价值至少达8.72亿美元。

这些产品包括炮弹、迫击炮弹、火箭燃料和爆炸物。

相比之下，在全面战争爆发前的四年间，此类出口的总价值仅为4920万美元。因此，按金额计算，供应量增长了约17.7倍。

出口增长的背景是欧洲各国对武器和弹药需求的增加。全面战争爆发后，欧洲各国面临着补充自身军事储备并向乌克兰提供军事援助的必要性。

同时，上述数据涉及对欧洲整体的出口，本身并不能证明所有这些弹药都是为乌克兰准备的，或是移交给了乌克兰军队。

来源：彭博社

印度和捷克已达成协议，将通过合资企业及印捷联合防务委员会等方式，扩大在国防工业领域的合作。 10月13日，印度国防部长拉杰纳特·辛格与捷克第一副总理兼工业和贸易部长卡雷尔·哈夫利切克在新德里举行会谈时讨论了此事。

自10月16日起，印度将柴油出口关税从每升16卢比下调至8.5卢比，降幅近一倍，该政策将持续未来两周。 与此同时，该国将汽油出口关税从每升0.5卢比上调至2.5卢比

印度将俄罗斯原油进口量削减至2022年3月以来的最低水平——即俄罗斯对乌克兰发动全面战争的最初几个月。

关注我们在