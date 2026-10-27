Индия в 18 раз увеличила продажи боеприпасов европейским союзникам Украины — Bloomberg

Индийские производители значительно увеличили поставки боеприпасов в европейские страны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

За это время экспорт вырос почти в 18 раз по сравнению с четырехлетним периодом до войны.

По данным Bloomberg, основанным на статистике Министерства торговли и промышленности Индии, полученной через Trade Data Monitor, с начала российского вторжения индийские компании поставили в Европу боеприпасов и связанных с ними материалов на сумму не менее 872 млн долларов.

К этой продукции относятся артиллерийские снаряды, минометные мины, ракетное топливо и взрывчатые вещества.

Для сравнения: за четыре года до начала полномасштабной войны общая стоимость такого экспорта составляла 49,2 млн долларов. Таким образом, объемы поставок в денежном выражении увеличились примерно в 17,7 раза.

Рост экспорта происходил на фоне увеличения потребностей европейских государств в вооружении и боеприпасах. После начала полномасштабной войны страны Европы столкнулись с необходимостью пополнять собственные военные запасы и оказывать военную помощь Украине.

В то же время приведенные данные касаются экспорта в Европу в целом и сами по себе не свидетельствуют о том, что все эти боеприпасы были предназначены для Украины или передавались украинским военным.

Источник: Bloomberg

Индия и Чехия договорились расширить сотрудничество в оборонной промышленности, в частности через совместные предприятия и Индийско-чешский совместный оборонный комитет. Об этом шла речь в ходе переговоров министра обороны Индии Раджната Сингха с первым вице-премьер-министром и министром промышленности и торговли Чехии Карелом Гавличеком в Нью-Дели 13 октября.

С 16 октября Индия почти вдвое снизила экспортную пошлину на дизельное топливо — с 16 рупий до 8,5 рупии за литр — на следующие две недели. В то же время страна повысила пошлину на экспорт бензина с 0,5 до 2,5 рупии за литр

Индия сократила импорт российской нефти до минимального уровня с марта 2022 года — первых месяцев полномасштабной войны России против Украины.

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