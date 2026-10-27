Indie zwiększyły 18-krotnie sprzedaż amunicji europejskim sojusznikom Ukrainy — Bloomberg

Indyjscy producenci znacznie zwiększyli dostawy amunicji do krajów europejskich po rozpoczęciu przez Rosję pełnej inwazji na Ukrainę.

W tym czasie eksport wzrósł prawie 18-krotnie w porównaniu z czterema latami poprzedzającymi wojnę.

Według danych agencji Bloomberg, opartych na statystykach indyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu uzyskanych za pośrednictwem serwisu Trade Data Monitor, od początku rosyjskiej inwazji indyjskie firmy dostarczyły do Europy amunicję i powiązane z nią materiały o wartości co najmniej 872 mln dolarów.

Produkty te obejmują pociski artyleryjskie, miny moździerzowe, paliwo rakietowe oraz materiały wybuchowe.

Dla porównania, w ciągu czterech lat poprzedzających wybuch wojny na pełną skalę łączna wartość tego eksportu wyniosła 49,2 mln dolarów. Tym samym wartość dostaw wzrosła około 17,7-krotnie.

Wzrost eksportu miał miejsce w kontekście rosnącego zapotrzebowania państw europejskich na uzbrojenie i amunicję. Po wybuchu wojny na pełną skalę kraje europejskie stanęły przed koniecznością uzupełnienia własnych zapasów wojskowych oraz zapewnienia pomocy wojskowej Ukrainie.

Jednocześnie podane dane dotyczą eksportu do Europy jako całości i same w sobie nie świadczą o tym, że cała ta amunicja była przeznaczona dla Ukrainy lub przekazywana ukraińskim siłom zbrojnym.

Źródło: Bloomberg

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