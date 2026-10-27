田纳西州一名被判终身监禁的杀人犯越狱 — RMF24

在田纳西州，28岁的雅各布·艾伦·莫利从位于蒂普顿维尔的西北惩教中心越狱。莫利因谋杀罪正在服无期徒刑。越狱后，他从该设施附近的一处农场盗走了一辆白色福特F-350公务车，随后驶往不明方向，RMF24报道。

监控录像证实越狱

据田纳西州惩教署消息，莫利于周日逃脱，其失踪于当晚被发现。监控录像证实，这名囚犯身穿囚服翻越了该设施的围栏。

调查人员还公布了一段视频，称视频显示莫利盗走了这辆白色福特F-350。西北惩教中心位于孟菲斯以北约145公里处。

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悬赏征集线索

田纳西州调查局已将莫利列入头号通缉人员名单。有关部门悬赏最高2500美元，征集有助于将其抓获的信息。田纳西州公路巡逻队正在展开搜捕，其中包括空中搜寻。

2025年6月，莫利因2022年一级谋杀同事科迪·伯奇菲尔德而被判处无期徒刑。据CBS News报道，伯奇菲尔德的尸体被发现藏在莫利房屋下方。除谋杀罪外，他还被判犯有故意破坏公物罪、篡改证据罪、暴力侵入建筑物罪和逃避逮捕罪。根据监狱记录，他最早不得在2083年12月前获释。

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