W stanie Tennessee z więzienia Northwest Correctional Complex w Tiptonville uciekł 28-letni Jacob Allen Morley, który odbywał karę dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwo. Po ucieczce ukradł biały służbowy samochód Ford F-350 z farmy znajdującej się w pobliżu zakładu i odjechał w nieznanym kierunku, informuje RMF24.

Ucieczkę potwierdziły kamery

Według Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee Morley uciekł w niedzielę, a jego nieobecność wykryto wieczorem. Nagrania z kamer monitoringu potwierdziły, że skazany przekroczył ogrodzenie zakładu, będąc w więziennym mundurze.

Śledczy opublikowali również nagranie wideo, na którym, według ich danych, Morley kradnie białego Forda F-350. Northwest Correctional Complex znajduje się około 145 kilometrów na północ od Memphis.

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Nagroda za informacje

Biuro Śledcze Tennessee wpisało Morleya na listę najbardziej poszukiwanych osób. Za informacje, które pomogą w jego zatrzymaniu, wyznaczono nagrodę do 2,5 tysiąca dolarów. Patrol drogowy Tennessee prowadzi poszukiwania, także z powietrza.

W czerwcu 2025 roku Morley został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za morderstwo pierwszego stopnia swojego współpracownika Cody'ego Burchfielda, dokonane w 2022 roku. Według CBS News ciało Burchfielda znaleziono ukryte pod domem Morleya. Oprócz morderstwa uznano go również za winnego wandalizmu, manipulowania dowodami, włamania z użyciem przemocy oraz uchylania się od aresztowania. Zgodnie z rejestrami więziennymi nie mógł zostać zwolniony przed grudniem 2083 roku.

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