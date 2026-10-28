Federalny sędzia David Carter w Los Angeles w USA rozpatrzył pozew Departamentu Sprawiedliwości USA, który domaga się zakazania Kalifornii liczenia korespondencyjnych kart do głosowania ponad 20 tys. zarejestrowanych wyborców. Administracja prezydenta Donalda Trumpa twierdzi, że osoby te prawdopodobnie nie są obywatelami USA. Po trzygodzinnej rozprawie sędzia nie podjął decyzji i poinformował, że ogłosi ją w środę, podaje Korea Herald.

Żądanie Departamentu Sprawiedliwości

Pozew złożono 15 października, na kilka tygodni przed wyborami w połowie kadencji 3 listopada. Departament Sprawiedliwości domaga się wydania tymczasowego zakazu sądowego, który nie pozwoliłby urzędnikom Kalifornii liczyć kart do głosowania wyborców wskazanych przez resort na jego liście.

Jednocześnie resort nie sprecyzował, ilu spośród ponad 20 tys. oznaczonych przez niego osób złożyło już korespondencyjne karty do głosowania. Sąd apelacyjny wcześniej odrzucił nadzwyczajny wniosek resortu, który domagał się tymczasowego zakazania Kalifornii liczenia głosów jeszcze przed decyzją sędziego Cartera.

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Konstytucja USA powierza przeprowadzanie wyborów poszczególnym stanom, choć władze federalne mają pewne uprawnienia nadzorcze. Kalifornia jest najludniejszym stanem kraju i ma 52 mandaty w Izbie Reprezentantów — więcej niż jakikolwiek inny stan.

Stanowisko Kalifornii

Przedstawicielka Kalifornii Anne Bellows oświadczyła w sądzie, że stan ma niezawodne mechanizmy ochrony przed głosowaniem osób niebędących obywatelami. Według niej twierdzenia Departamentu Sprawiedliwości opierają się na niejasnych metodach pracy z bazami danych, a spełnienie żądania może pozbawić prawa głosu wyborców, którzy mają do niego prawo.

Prawnik Departamentu Sprawiedliwości Bilal Essayli odpowiedział, że rząd federalny wystąpił z wąskim żądaniem w celu zapewnienia uczciwości wyborów. Administracja Trumpa próbowała również interweniować w procesy wyborcze na Alasce i w stanie Waszyngton. W stanie Waszyngton Departament Sprawiedliwości poprosił o nieuwzględnianie kart do głosowania 400 wyborców, którzy według jego danych mogą nie być obywatelami USA.

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