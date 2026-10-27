В Теннесси пожизненно осужденный убийца сбежал из тюрьмы — RMF24

В штате Теннесси из тюрьмы Northwest Correctional Complex в Типтонвилле сбежал 28-летний Джейкоб Аллен Морли, отбывавший пожизненное наказание за убийство. После побега он угнал белый служебный автомобиль Ford F-350 с фермы недалеко от учреждения и уехал в неизвестном направлении, сообщает RMF24.

Побег подтвердили камеры

По данным Департамента исполнения наказаний штата Теннесси, Морли сбежал в воскресенье, а его отсутствие обнаружили вечером. Записи камер наблюдения подтвердили, что осужденный перелез через ограждение учреждения, будучи в тюремной форме.

Следователи также опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, Морли угоняет белый Ford F-350. Northwest Correctional Complex расположен примерно в 145 километрах к северу от Мемфиса.

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Вознаграждение за информацию

Бюро расследований Теннесси внесло Морли в список наиболее разыскиваемых лиц. За сведения, которые помогут его задержать, объявлено вознаграждение до 2,5 тысячи долларов. Дорожный патруль Теннесси проводит поиски, в том числе с воздуха.

В июне 2025 года Морли был приговорен к пожизненному заключению за убийство первой степени своего коллеги Коди Берчфилда, совершенное в 2022 году. По данным CBS News, тело Берчфилда нашли спрятанным под домом Морли. Помимо убийства, его также признали виновным в вандализме, манипулировании доказательствами, насильственном проникновении в помещение и уклонении от ареста. Согласно тюремным реестрам, он не мог быть освобожден ранее декабря 2083 года.

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