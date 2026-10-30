В Силезском воеводстве Польши полиция и таможенники задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к организованной группе, которая устраивала незаконные азартные игры на автоматах. Во время операции правоохранители изъяли 53 игровых автомата и наличные на сумму более 1 млн злотых, сообщает RMF24.

Обыски в жилищах и заведениях

Правоохранители провели обыски в жилищах подозреваемых, а также в 11 заведениях, где были установлены незаконные игровые автоматы. Помимо наличных в польской и иностранной валютах, они изъяли коллекцию из 12 золотых монет.

Представитель силезской полиции Матеуш Мрахач сообщил, что стоимость части изъятой иностранной валюты еще не установлена. Банкноты были влажными, поэтому их не удалось пересчитать.

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Пятеро подозреваемых взяты под стражу

Расследование контролирует окружная прокуратура в Гливицах. По версии следствия, группа организовывала незаконные игры в разных частях Силезского воеводства в 2019–2026 годах. Заведения, где велась незаконная деятельность, неоднократно закрывали, однако участники группы устанавливали новые автоматы.

Задержанным предъявили обвинения, связанные с организацией незаконных азартных игр и участием в организованной преступной группе. Один из подозреваемых — гражданин Чехии — также получил обвинение в руководстве группой. По ходатайству прокуратуры суд взял под стражу пятерых человек, в отношении остальных применили меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

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