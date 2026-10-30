W województwie śląskim w Polsce policja i celnicy zatrzymali 11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie, która organizowała nielegalne gry hazardowe na automatach. Podczas operacji funkcjonariusze zabezpieczyli 53 automaty do gier oraz gotówkę o wartości ponad 1 mln złotych, informuje RMF24.

Przeszukania mieszkań i lokali

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w mieszkaniach podejrzanych, a także w 11 lokalach, w których zainstalowano nielegalne automaty do gier. Oprócz gotówki w polskiej i zagranicznych walutach zabezpieczyli kolekcję 12 złotych monet.

Przedstawiciel śląskiej policji Mateusz Mrachacz poinformował, że wartość części zabezpieczonej zagranicznej waluty nie została jeszcze ustalona. Banknoty były mokre, dlatego nie udało się ich przeliczyć.

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Pięciu podejrzanych w areszcie

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Według śledczych grupa organizowała nielegalne gry w różnych częściach województwa śląskiego w latach 2019–2026. Lokale, w których prowadzono nielegalną działalność, były wielokrotnie likwidowane, jednak członkowie grupy instalowali nowe automaty.

Zatrzymanym postawiono zarzuty związane z organizowaniem nielegalnych gier hazardowych i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Jeden z podejrzanych, obywatel Czech, usłyszał także zarzut kierowania grupą. Na wniosek prokuratury sąd aresztował pięć osób, wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze niezwiązane z pozbawieniem wolności.

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