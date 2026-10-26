Airbus готов поставить Польше A400M раньше 2030 года — RMF24

Airbus готов поставить Польше военно-транспортные самолеты A400M раньше 2030 года, если польское правительство быстро примет решение о закупке. Об этом заявил президент Airbus в Европе Йохан Пелисье, сообщает RMF24.

Возможный совместный заказ

Польша рассматривает модернизацию авиапарка, в частности закупку транспортных самолетов, самолетов-заправщиков и учебно-боевых вертолетов. Такие приобретения могут осуществляться в рамках программы SAFE Европейского Союза, предусматривающей совместные заказы государств-членов.

По неофициальной информации, Польша рассматривает приобретение от восьми до 15 A400M. Эти самолеты должны усилить стратегические и тактические возможности польской авиации и обеспечить быстрое перебрасывание сил.

Польша сотрудничает с другими странами ЕС, прежде всего с Испанией, в вопросах закупок транспортных самолетов и воздушных заправщиков. В июле страна также присоединилась к союзнической инициативе по созданию многонационального флота A400M. Участники планируют совместно использовать самолеты, обучение и техническое обслуживание, а меньшие государства смогут покупать летные часы.

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Заправщики и вертолеты

Параллельно Польша завершает приобретение четырех самолетов-заправщиков A330 MRTT. В Airbus заявили, что соглашение по этим машинам планируют подписать до конца года. Заправщики должны позволить польским истребителям, в частности F-35, дольше выполнять операции в воздухе.

Для учебно-боевых вертолетов Airbus предлагает модель H145M, которая конкурирует с AW109M итальянской компании Leonardo. Airbus заявил о готовности передать польским партнерам права интеллектуальной собственности и лицензии на миссионную систему вертолета, а также рассматривает постепенное развертывание местного производства.

Расширение присутствия в Польше

Airbus сейчас имеет в Польше более 900 сотрудников и планирует увеличить штат до 1,5 тысячи человек к концу десятилетия. Компания развивает инженерные и производственные центры в Лодзи, Варшаве, Гданьске и Кракове. Объем ежегодных заказов у польских поставщиков превышает 700 млн долларов, а к 2030 году должен вырасти до 1 млрд долларов.

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