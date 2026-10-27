В Польше бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий намерен подать заявление на регистрацию собственной политической партии. О возможных политических последствиях такого шага в утреннем эфире радио поговорят с депутатом Европейского парламента Михалом Дворчиком, сообщает RMF24.

Возможное влияние на PiS

Одной из тем разговора станет возможное влияние нового проекта Моравецкого на единство партии «Право и справедливость» (PiS), которую возглавляет Ярослав Качиньский. Ведущие также планируют обсудить, кто может присоединиться к новому объединению и способно ли оно стать реальной политической конкуренцией для PiS.

Отдельно Дворчика спросят об отношениях между партией «Польша 2050» и PiS. В частности, речь пойдет об участии парламентариев «Польши 2050» в праздновании дня рождения депутата PiS Марцина Оцепы и о том, может ли это свидетельствовать о политическом сближении.

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Вопросы безопасности

В программе также поднимут вопрос нехватки подготовленных пилотов истребителей F-16 в польских Военно-воздушных силах. Ведущие намерены спросить, насколько Польша готова к реальным угрозам при наличии современной техники, но недостаточного количества пилотов.

Еще одной темой станет ситуация на восточном фланге НАТО. Литва увеличивает военное патрулирование вблизи границы с Калининградской областью России из-за опасений относительно незаконного пересечения границы российскими дезертирами. В разговоре планируют обсудить риски для Польши в случае новой волны мобилизации в России.

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