在波兰，前总理马特乌什·莫拉维茨基打算提交申请，注册自己的政党。据RMF24报道，在晨间广播节目中，他们将与欧洲议会议员米哈乌·德沃尔奇克讨论此举可能带来的政治后果。

对PiS的可能影响

谈话议题之一将是莫拉维茨基的新项目可能对由雅罗斯瓦夫·卡钦斯基领导的法律与公正党（PiS）团结造成的影响。主持人还计划讨论哪些人可能加入这一新组织，以及它是否能够成为PiS真正的政治竞争对手。

此外，德沃尔奇克还将被问及波兰2050党与PiS之间的关系。具体而言，将谈及波兰2050党的议员参加PiS议员马尔钦·奥切帕生日庆祝活动一事，以及这是否可能表明政治上的接近。

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安全问题

节目还将提出波兰空军缺少训练有素的F-16战斗机飞行员的问题。主持人打算询问，在拥有现代化装备但飞行员数量不足的情况下，波兰对现实威胁的准备程度如何。

另一个话题将是北约东翼的局势。由于担心俄罗斯逃兵非法越境，立陶宛正在俄罗斯加里宁格勒州边境附近加强军事巡逻。谈话计划讨论，如果俄罗斯出现新一轮动员，波兰将面临的风险。

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