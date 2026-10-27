W Polsce były premier Mateusz Morawiecki zamierza złożyć wniosek o rejestrację własnej partii politycznej. O możliwych politycznych konsekwencjach tego kroku z europosłem Michałem Dworczykiem porozmawiają w porannej audycji radiowej, informuje RMF24.

Możliwy wpływ na PiS

Jednym z tematów rozmowy będzie możliwy wpływ nowego projektu Morawieckiego na jedność partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), na której czele stoi Jarosław Kaczyński. Prowadzący planują także omówić, kto może dołączyć do nowego ugrupowania i czy jest ono zdolne stać się realną polityczną konkurencją dla PiS.

Osobno Dworczyk zostanie zapytany o relacje między partią Polska 2050 a PiS. W szczególności będzie mowa o udziale parlamentarzystów Polski 2050 w obchodach urodzin posła PiS Marcina Ociepy oraz o tym, czy może to świadczyć o politycznym zbliżeniu.

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Kwestie bezpieczeństwa

W programie zostanie również poruszona kwestia niedoboru wyszkolonych pilotów myśliwców F-16 w Polskich Siłach Powietrznych. Prowadzący zamierzają zapytać, na ile Polska jest gotowa na realne zagrożenia, mając nowoczesny sprzęt, ale niewystarczającą liczbę pilotów.

Kolejnym tematem będzie sytuacja na wschodniej flance NATO. Litwa zwiększa patrole wojskowe w pobliżu granicy z rosyjskim obwodem kaliningradzkim z powodu obaw dotyczących nielegalnego przekraczania granicy przez rosyjskich dezerterów. W rozmowie planowane jest omówienie ryzyk dla Polski w przypadku nowej fali mobilizacji w Rosji.

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