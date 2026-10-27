Американские военные заявили, что 27 октября нанесли авиаудар по судну в восточной части Тихого океана, в результате которого погибли пять человек. США утверждают, что судно могло быть причастно к незаконному обороту наркотиков, сообщает The Guardian.

Серия ударов по судам

По подсчетам СМИ, эта атака стала одной из более чем 70 таких ударов с начала второго президентского срока Дональда Трампа. В совокупности в результате этих операций погибли более 240 человек.

Администрация Трампа настаивает, что люди и лодки, становившиеся целями ударов, были причастны к наркотрафику. Президент Трамп заявлял, что Соединенные Штаты находятся в вооруженном конфликте с латиноамериканскими картелями, и объяснял операции необходимостью остановить поступление наркотиков в США.

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Вопросы о законности операций

В то же время администрация США не предоставила убедительных доказательств в подтверждение утверждений о причастности атакованных судов к перевозке наркотиков. Это вызвало дискуссии о законности таких ударов.

Эксперты в области права и правозащитные организации считают, что эти операции могут быть внесудебными убийствами, поскольку их целями, по их оценке, могли быть гражданские лица, не представлявшие непосредственной угрозы Соединенным Штатам.

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