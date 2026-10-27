美国情报机构对中国的秘密太空飞机“神龙”产生了兴趣

美国国防部情报局发布了一份关于中国军事航天能力发展的新报告，其中专门有一章介绍了秘密研发的可重复使用航天器“神龙”（Shenlong）。 该文件公布了一张由Maxar公司卫星于2024年拍摄的该飞行器罕见的轨道照片。

“神龙”是一艘由运载火箭送入轨道的可重复使用无人航天器， 它能够像美国航天飞机或苏联“暴风雪”号一样在太空中进行机动，并通过跑道返回地球。

据情报显示，该飞行器于2020年进行的首次试飞持续了两天， 但在第二次和第三次飞行中，该飞行器在太空中停留了超过260天，执行了与检查卫星的复杂接近和操作机动。

2026年2月，中国发射了“神龙”号执行第四次任务，期间该飞行器在数千公里的距离上多次释放并重新捕获辅助卫星。 美国将此类试验视为对检查、维护以及潜在拦截或中和轨道目标技术的演练。 中国航天飞机的主要美国对应型号是军用无人飞行器X-37B，该飞行器自2025年8月起正在执行其第八次秘密长期飞行任务。

来源：美国国防部情报局报告。

在可能爆发战争的情况下，北京方面对SpaceX公司Starlink卫星日益增长的威胁感到担忧，并正在寻找将其歼灭的方法。

俄罗斯科学院院士谢尔盖·格拉济耶夫和俄罗斯寡头康斯坦丁·马洛费耶夫提出了几种使乌克兰正在使用的Starlink卫星系统瘫痪的方法。 他们提出的方案包括电子干扰、物理摧毁卫星、制造太空垃圾，甚至在太空中引爆核弹。

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