Stany Zjednoczone przetestują system ADS, który wywołuje silny ból poprzez ogrzewanie skóry

Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych uzyskało zezwolenie na siedmiomiesięczne testy systemu Active Denial System (ADS), który wywołuje uczucie nieznośnego gorąca na skórze. Urządzenie emituje niewidzialne fale milimetrowe, które szybko ogrzewają powierzchnię skóry i powodują silny ból. Możliwe zastosowanie systemu wobec osób na granicy z Meksykiem wywołało obawy dotyczące bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka.

O zezwoleniu informuje CNN, powołując się na memorandum podpisane przez ministra obrony USA Pita Hagseta we wrześniu 2026 roku. Dokument zezwala na tymczasowe przekazanie Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) jednej instalacji systemu Active Denial System (ADS) na okres siedmiu miesięcy w celu przeprowadzenia testów i opracowania procedur ewentualnego zastosowania na południowej granicy. Nie oznacza to jednak, że system jest już wykorzystywany przeciwko migrantom.

Active Denial System należy do broni wykorzystującej energię skierowaną, ale nie jest to ani laser, ani miotacz ognia. Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości około 95 gigaherców. Fale te są pochłaniane przez górną warstwę skóry o grubości zaledwie około 0,4 milimetra, szybko podnosząc jej temperaturę i aktywując receptory bólowe.

Amerykańscy wojskowi porównują to uczucie do strumienia gorącego powietrza, który nagle parzy twarz podczas otwierania rozgrzanego piekarnika, tyle że znacznie intensywniejszego. Człowiek instynktownie próbuje odsunąć się od wiązki, a po zaprzestaniu naświetlania silne uczucie gorąca zazwyczaj mija. Zgodnie z opublikowanymi danymi wojskowymi niektóre konfiguracje systemu ADS mogą działać na odległość około jednego kilometra.

W przeciwieństwie do amerykańskiego Morfius X-Rotor, o którym wcześniej pisał Military 24, system ADS nie jest przeznaczony do unieruchamiania elektroniki dronów. Morfius wykorzystuje wysokoenergetyczne promieniowanie mikrofalowe przeciwko sprzętowi, podczas gdy system ADS został stworzony w celu oddziaływania na ludzi poprzez ogrzewanie powierzchni skóry.

Pentagon przedstawia ADS jako środek nieśmiercionośny, przeznaczony do powstrzymywania ludzi bez użycia broni palnej. Jednak termin „nieśmiercionośny” nie oznacza, że urządzenie jest całkowicie bezpieczne.

Podczas awarii laboratoryjnej w 1999 roku oraz ćwiczeń w 2007 roku odnotowano oparzenia po oddziaływaniu urządzenia. Amerykańskie media przywołują te incydenty w kontekście planów przekazania systemu ADS służbom granicznym. Ryzyko może wzrosnąć w przypadku długotrwałego naświetlania lub w sytuacji, gdy osoba nie jest w stanie szybko opuścić strefy działania urządzenia.

Dla porównania, ukraiński system laserowy „Tryzub”, o którym pisał serwis Military 24, jest przeznaczony do fizycznego niszczenia celów powietrznych. Natomiast ADS ma na celu zmianę zachowania człowieka poprzez wywołanie bólu. Oba systemy należą do szerszej kategorii broni kierunkowej energii, ale ich działanie i przeznaczenie są różne.

W załączniku do raportu specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. tortur za rok 2023 broń milimetrowa, w szczególności ADS, została wpisana na listę sprzętu, który sprawozdawca uznaje za niedopuszczalny do stosowania przez organy ścigania. Wśród powodów wymieniono silny ból, ryzyko urazów oraz możliwość wywołania paniki wśród osób, które nie widzą ani nie słyszą źródła oddziaływania.

Ważne jest, aby odróżnić ten wykaz od międzynarodowego, prawnie wiążącego zakazu: stanowisko specjalnego sprawozdawcy ONZ samo w sobie nie stanowi traktatu, który automatycznie zakazuje stosowania ADS we wszystkich państwach. Jednocześnie wytyczne ONZ dotyczące praw człowieka podkreślają, że broń kierunkowej energii, zdolna do powodowania poważnych obrażeń, nie powinna być wykorzystywana w działaniach organów ścigania.

Według danych CNN memorandum przewiduje przekazanie jednego urządzenia ADS z rąk wojska do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) na okres siedmiu miesięcy, począwszy od września 2026 roku. Urządzeniem tym nie powinni zarządzać pracownicy Ministerstwa Obrony, a odpowiedzialność za testy i opracowanie procedur spoczywa na DHS. Po zakończeniu tego okresu agencja może złożyć nowy wniosek dotyczący wykorzystania systemu podczas operacji granicznych.

W komunikacie nie podano dokładnych miejsc przeprowadzania testów ani nie potwierdzono, że system ADS był już kierowany na ludzi w pobliżu granicy. Przedstawiciele amerykańskiej straży granicznej oświadczyli, że nieustannie oceniają nowe technologie, które mogą zwiększyć skuteczność ochrony granicy i ratować życie.

Pomysł wykorzystania systemu ADS do kontroli tłumu pojawiał się w USA już wcześniej. System ten został nawet przetransportowany do Afganistanu, ale nie odnotowano publicznie potwierdzonego zastosowania bojowego. Główna kwestia nie polega dziś na technicznej możliwości wywołania nieznośnego uczucia gorąca, ale na tym, czy zastosowanie takiego środka wobec ludności cywilnej jest zgodne z normami prawnymi i wymogami bezpieczeństwa.

Wcześniej Stany Zjednoczone przetestowały ukraińskie drony morskie Magura do wystrzeliwania dronów bezzałogowych.

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