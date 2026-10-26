Kraje „europejskiej piątki” przygotowały zimową pomoc dla Ukrainy

Kraje „europejskiej piątki” przygotowały dla Ukrainy pakiety pomocowe na okres zimowy. W skład E5 wchodzą Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Polska.

Zimowe wsparcie ze strony krajów E5 i koordynacja z USA

W szczególności kraje „europejskiej piątki” zamierzają wzmocnić Ukrainę środkami obrony przeciwlotniczej i innym sprzętem przed nadejściem zimy.

„W ramach naszego wsparcia dla Ukrainy przygotowaliśmy »zimowe pakiety« pomocy. Dołożymy również wszelkich starań, aby zapewnić Ukrainie wsparcie ze strony USA, w szczególności poprzez udostępnianie danych wywiadowczych i informacji z satelitów” – powiedział Pistorius.

Oskarżył on również dyktatora Rosji Władimira Putina o terroryzowanie ludności cywilnej Ukrainy.

„Stawia on na mroźną zimę i próbuje jeszcze bardziej pogorszyć warunki życia Ukraińców, systematycznie niszcząc infrastrukturę energetyczną i systemy zaopatrzenia w wodę” – stwierdził minister.

Priorytet – obrona przeciwlotnicza

Zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmila Šekerinská, która uczestniczyła w spotkaniu, poinformowała, że uczestnicy omówili rozszerzenie europejskiej pomocy dla Ukrainy w różnych obszarach – od środków finansowych po sprzęt i zasoby materialne.

W szczególności zwrócono uwagę na nieprzerwane dostawy systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.

„Naszym głównym celem jest zapewnienie, by systemy obrony przeciwlotniczej i inny sprzęt o kluczowym znaczeniu nadal docierały na Ukrainę różnymi kanałami” – powiedziała.

Informację tę przekazał niemiecki minister obrony Boris Pistorius po spotkaniu szefów resortów obrony w Paryżu, które odbyło się w poniedziałek, 26 października, jak podaje DW.



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