Країни Європейської п’ятірки підготували зимову допомогу для України

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Країни «Європейської п’ятірки» підготували для України пакети допомоги на зимовий період. До E5 входять Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

Зимова підтримка від країн E5 та координація із США

Зокрема, країни "європ'ятірки" мають намір посилити Україну засобами протиповітряної оборони та іншим обладнанням напередодні зими.

"У межах нашої підтримки України ми підготували "зимові пакети" допомоги. Ми також докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити підтримку України з боку США, зокрема, шляхом надання розвідувальних даних і інформації із супутників", - сказав Пісторіус.

Він також звинуватив диктатора РФ Володимира Путіна в терорі проти цивільного населення України.

"Він робить ставку на холодну зиму і намагається ще більше погіршити умови життя українців, систематично знищуючи енергетичну інфраструктуру та системи водопостачання", - констатував міністр.

Пріоритет — ППО

Заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекеринська, яка брала участь у зустрічі, повідомила, що учасники обговорили розширення європейської допомоги Україні за різними напрямками - від фінансових ресурсів до техніки та матеріальних засобів.

Зокрема, особливу увагу було приділено безперебійним поставкам систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"Наша головна мета - забезпечити, щоб системи ППО та інше критично важливе обладнання продовжували надходити в Україну різними каналами", - сказала вона.

Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками зустрічі глав оборонних відомств в Парижі, що відбулася в понеділок, 26 жовтня, пише DW.



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