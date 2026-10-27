Emerson поставило війну з Іраном на перше місце серед чинників голосування — NDTV World

У США на проміжних виборах 3 листопада виборці визначатимуть, хто контролюватиме Конгрес протягом останніх двох років президентського терміну Дональда Трампа. Також обиратимуть губернаторів і тисячі посадовців штатів. За даними NDTV World, серед ключових тем кампанії — вартість життя, війна з Іраном, імміграція, урядова етика та розвиток штучного інтелекту.

Економіка та війна з Іраном

Економічні питання залишаються головним занепокоєнням виборців. Річна інфляція у вересні становила 3,7%, водночас американці стикаються зі зростанням витрат на бензин, житло, електроенергію, продукти та позики. У жовтневому опитуванні Pew 65% респондентів заявили, що економічна політика Трампа шкодить економіці. Ще 57% учасників дослідження Joseph Rainey Center for Public Policy включили продукти, бензин або комунальні послуги до трійки головних проблем.

Вересневе опитування Emerson поставило війну з Іраном на перше місце серед чинників, які воно оцінювало. За даними джерела, конфлікт, що триває з лютого, підвищив витрати на енергію та став непопулярним. Reuters/Ipsos повідомило, що дії Трампа щодо конфлікту схвалюють 34% опитаних. Кандидати-республіканці в кількох конкурентних перегонах закликали припинити бойові дії, а четверо сенаторів-республіканців у вересні приєдналися до демократів під час голосування за обмеження конфлікту.

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Імміграція, етика та ШІ

За опитуванням Reuters/Ipsos, 55% респондентів не схвалюють дії Трампа у сфері імміграції. Опитування Marist показало майже однаковий рівень довіри до демократів і республіканців у цьому питанні, тоді як у 2024 році перевага була на боці Республіканської партії. У конкурентних округах Палати представників 62% латиноамериканських виборців не схвалили політику адміністрації щодо депортацій та імміграційного контролю.

Питання урядової етики посіло друге місце після економіки у відкритому опитуванні Pew: його назвали 9% виборців. За даними Університету Массачусетсу в Амгерсті, 97% американців вважають, що у федеральному уряді є певний рівень корупції. Ще 66% заявили, що мало або зовсім не довіряють Трампу в питанні уникнення використання президентської посади на користь бізнесів його родини. Демократи обіцяють розслідувати ділові операції родини Трампа, якщо здобудуть повноваження Конгресу видавати повістки, тоді як республіканці називають такі звинувачення партійними атаками.

Штучний інтелект також став виборчою темою через побоювання щодо робочих місць, безпеки, регулювання та дата-центрів. Половина учасників опитування Pew заявила про серйозну стурбованість впливом ШІ на економіку, а 59% негативно поставилися до підтримки політиками дата-центрів у своїх громадах. У дослідженні Emerson регулювання ШІ опинилося одразу після імміграції та цін на бензин серед важливих питань.

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