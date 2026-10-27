В США на промежуточных выборах 3 ноября избиратели определят, кто будет контролировать Конгресс в течение последних двух лет президентского срока Дональда Трампа. Также будут избраны губернаторы и тысячи должностных лиц штатов. По данным NDTV World, среди ключевых тем кампании — стоимость жизни, война с Ираном, иммиграция, правительственная этика и развитие искусственного интеллекта.

Экономика и война с Ираном

Экономические вопросы остаются главной заботой избирателей. Годовая инфляция в сентябре составила 3,7%, при этом американцы сталкиваются с ростом расходов на бензин, жилье, электроэнергию, продукты и кредиты. В октябрьском опросе Pew 65% респондентов заявили, что экономическая политика Трампа вредит экономике. Еще 57% участников исследования Joseph Rainey Center for Public Policy включили продукты, бензин или коммунальные услуги в тройку главных проблем.

Сентябрьский опрос Emerson поставил войну с Ираном на первое место среди оцениваемых им факторов. По данным источника, конфликт, продолжающийся с февраля, повысил расходы на энергию и стал непопулярным. Reuters/Ipsos сообщило, что действия Трампа в отношении конфликта одобряют 34% опрошенных. Кандидаты-республиканцы в нескольких конкурентных гонках призвали прекратить боевые действия, а четверо сенаторов-республиканцев в сентябре присоединились к демократам при голосовании за ограничение конфликта.

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Иммиграция, этика и ИИ

Согласно опросу Reuters/Ipsos, 55% респондентов не одобряют действия Трампа в сфере иммиграции. Опрос Marist показал почти одинаковый уровень доверия к демократам и республиканцам в этом вопросе, тогда как в 2024 году преимущество было на стороне Республиканской партии. В конкурентных округах Палаты представителей 62% латиноамериканских избирателей не одобрили политику администрации в отношении депортаций и иммиграционного контроля.

Вопрос правительственной этики занял второе место после экономики в открытом опросе Pew: его назвали 9% избирателей. По данным Университета Массачусетса в Амхерсте, 97% американцев считают, что в федеральном правительстве присутствует определенный уровень коррупции. Еще 66% заявили, что мало или совсем не доверяют Трампу в вопросе избегания использования президентской должности в интересах бизнесов его семьи. Демократы обещают расследовать деловые операции семьи Трампа, если получат полномочия Конгресса выдавать повестки, тогда как республиканцы называют такие обвинения партийными атаками.

Искусственный интеллект также стал темой выборов из-за опасений по поводу рабочих мест, безопасности, регулирования и дата-центров. Половина участников опроса Pew заявила о серьезной обеспокоенности влиянием ИИ на экономику, а 59% негативно отнеслись к поддержке политиками дата-центров в своих сообществах. В исследовании Emerson регулирование ИИ оказалось сразу после иммиграции и цен на бензин среди важных вопросов.

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