在美国，选民将在11月3日的中期选举中决定，在唐纳德·特朗普总统任期最后两年内由谁控制国会。届时还将选出州长和数千名州官员。据NDTV World报道，竞选的关键议题包括生活成本、与伊朗的战争、移民、政府伦理以及人工智能的发展。

经济与对伊战争

经济问题仍是选民最主要的担忧。9月年度通胀率为3.7%，与此同时，美国人正面临汽油、住房、电力、食品和贷款成本上涨。皮尤10月的一项调查中，65%的受访者表示，特朗普的经济政策正在损害经济。Joseph Rainey Center for Public Policy研究的另有57%参与者将食品、汽油或公用事业费用列入三大主要问题。

9月的Emerson民调将与伊朗的战争列为其评估因素中的首位。据该来源称，这场自2月以来持续的冲突推高了能源成本，并变得不受欢迎。Reuters/Ipsos报告称，34%的受访者认可特朗普在该冲突上的做法。在数场竞争激烈的选举中，共和党候选人呼吁停止敌对行动；9月，四名共和党参议员在限制冲突的投票中加入了民主党人。

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移民、伦理与人工智能

根据Reuters/Ipsos的一项民调，55%的受访者不认可特朗普在移民问题上的做法。Marist民调显示，在这一问题上，民众对民主党和共和党的信任程度几乎相同，而2024年时共和党占据优势。在竞争激烈的众议院选区中，62%的拉丁裔选民不认可政府在驱逐出境和移民执法方面的政策。

在皮尤的一项开放式调查中，政府伦理问题位居经济之后第二位，有9%的选民提及这一问题。根据马萨诸塞大学阿默斯特分校的数据，97%的美国人认为联邦政府存在某种程度的腐败。另有66%的人表示，他们对特朗普能否避免利用总统职位让其家族企业获益几乎不信任或完全不信任。民主党承诺，如果获得国会发出传票的权力，将调查特朗普家族的商业交易；共和党则称这些指控是党派攻击。

由于对就业、安全、监管和数据中心的担忧，人工智能也成为选举议题。一半的皮尤调查参与者表示，他们严重担忧人工智能对经济的影响；59%的人对政治人士支持在其社区建设数据中心持负面态度。在Emerson研究中，人工智能监管在重要议题中紧随移民和汽油价格之后。

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