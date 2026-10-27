W Stanach Zjednoczonych w wyborach uzupełniających 3 listopada wyborcy zdecydują, kto będzie kontrolował Kongres przez ostatnie dwa lata kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa. Wybrani zostaną także gubernatorzy i tysiące urzędników stanowych. Według NDTV World wśród kluczowych tematów kampanii są koszty życia, wojna z Iranem, imigracja, etyka rządowa oraz rozwój sztucznej inteligencji.

Gospodarka i wojna z Iranem

Kwestie gospodarcze pozostają głównym zmartwieniem wyborców. Roczna inflacja we wrześniu wyniosła 3,7%, a Amerykanie mierzą się z rosnącymi kosztami benzyny, mieszkań, energii elektrycznej, żywności i kredytów. W październikowym sondażu Pew 65% respondentów stwierdziło, że polityka gospodarcza Trumpa szkodzi gospodarce. Kolejne 57% uczestników badania Joseph Rainey Center for Public Policy zaliczyło żywność, benzynę lub usługi komunalne do trzech najważniejszych problemów.

Wrześniowy sondaż Emerson umieścił wojnę z Iranem na pierwszym miejscu wśród ocenianych przez siebie czynników. Według źródła konflikt, który trwa od lutego, podniósł koszty energii i stał się niepopularny. Reuters/Ipsos podał, że działania Trumpa dotyczące konfliktu aprobuje 34% ankietowanych. Republikańscy kandydaci w kilku wyrównanych wyścigach wezwali do zakończenia działań wojennych, a czterech republikańskich senatorów we wrześniu przyłączyło się do demokratów podczas głosowania nad ograniczeniem konfliktu.

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Imigracja, etyka i AI

Według sondażu Reuters/Ipsos 55% respondentów nie aprobuje działań Trumpa w sprawie imigracji. Sondaż Marist wykazał niemal równy poziom zaufania do demokratów i republikanów w tej kwestii, podczas gdy w 2024 roku przewaga była po stronie Partii Republikańskiej. W wyrównanych okręgach wyborczych do Izby Reprezentantów 62% latynoskich wyborców nie aprobowało polityki administracji dotyczącej deportacji i egzekwowania przepisów imigracyjnych.

Kwestia etyki rządowej zajęła drugie miejsce po gospodarce w otwartym sondażu Pew: wskazało ją 9% wyborców. Według Uniwersytetu Massachusetts w Amherst 97% Amerykanów uważa, że w rządzie federalnym występuje pewien poziom korupcji. Kolejne 66% oświadczyło, że ma niewielkie lub żadne zaufanie do Trumpa w kwestii unikania wykorzystywania urzędu prezydenta na korzyść biznesów jego rodziny. Demokraci obiecują zbadać transakcje biznesowe rodziny Trumpa, jeśli uzyskają uprawnienia Kongresu do wydawania wezwań, podczas gdy republikanie nazywają takie oskarżenia partyjnymi atakami.

Sztuczna inteligencja również stała się tematem wyborczym z powodu obaw dotyczących miejsc pracy, bezpieczeństwa, regulacji i centrów danych. Połowa uczestników sondażu Pew zadeklarowała poważne zaniepokojenie wpływem AI na gospodarkę, a 59% negatywnie oceniło poparcie polityków dla centrów danych w ich społecznościach. W badaniu Emerson regulacja AI znalazła się bezpośrednio po imigracji i cenach benzyny wśród ważnych kwestii.

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