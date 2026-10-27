Estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości zawiesiło dostęp Departamentu Policji i Straży Granicznej oraz Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego Kapo do Rejestru Egzekucyjnego. Ograniczenia wprowadzono, ponieważ instytucje nie podłączyły się do obowiązkowego systemu śledzenia zapytań, który umożliwia obywatelom sprawdzenie, kto weryfikował ich dane bankowe.

Kontrola dostępu do rachunków

Rejestr Egzekucyjny jest państwowym kanałem, za pośrednictwem którego upoważnione organy mogą uzyskiwać informacje o rachunkach bankowych i nakładać zajęcia. Jak informuje ERR News, w 2025 roku estoński kanclerz sprawiedliwości ustalił, że instytucje państwowe uzyskiwały dostęp do danych chronionych tajemnicą bankową bez odpowiedniej podstawy prawnej.

Po przyjęciu odpowiednich przepisów dostęp organów śledczych do rejestru uzależniono od podłączenia do systemu śledzenia zapytań. Ma on umożliwić osobie sprawdzenie, które organy przeglądały informacje o jej rachunkach bankowych.

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Kto zachował dostęp

Ministra sprawiedliwości i technologii cyfrowych Liisa Pakosta oświadczyła, że dane bankowe są szczególnie wrażliwe, dlatego ich zautomatyzowane przeglądanie przez organy śledcze wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Według niej Riigikogu zezwoliło śledczym na dostęp do rejestru pod warunkiem, że od 1 października właściciele rachunków będą mogli dowiadywać się o takich zapytaniach.

Estoński Urząd Podatkowo-Celny oraz komornicy podłączyli system w wyznaczonym terminie i mogą nadal korzystać z rejestru. Dostęp Urzędu Podatkowo-Celnego również wcześniej był zawieszony. Dostęp Wywiadu Finansowego, który głównie bada pranie pieniędzy, także zawieszono w 2025 roku.

Policja i Kapo nie zakończyły niezbędnej integracji oprogramowania. Do czasu jej ukończenia nie będą mogły korzystać z Rejestru Egzekucyjnego w postępowaniach karnych.

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