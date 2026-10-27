Євродепутати провели понад 400 зустрічей із тютюновим лобі — Politico Europe

У Брюсселі депутати Європарламенту від літа 2024 року задекларували понад 400 зустрічей із лобістами тютюнової та нікотинової індустрії. Це приблизно вчетверо більше, ніж близько 100 таких контактів за все попереднє парламентське скликання 2019–2024 років, повідомляє Politico з посиланням на дані коаліції неурядових організацій Smoke Free Partnership і Реєстру прозорості ЄС.

Євродепутати зобов’язані публічно декларувати такі зустрічі. Близько 75% заявлених контактів у нинішньому скликанні відбулися з депутатами правоцентристської Європейської народної партії, правих Європейських консерваторів і реформістів та ультраправої групи «Патріоти за Європу».

Оновлення правил

Кількість зустрічей зросла в період, коли ЄС переглядає ключові правила щодо тютюнових і нікотинових виробів. Обговорення також стосувалися реклами та мінімального оподаткування. Значна частина контактів була присвячена директиві про оподаткування тютюну, яку розглядає Рада ЄС. Документ має встановити мінімальні податки на тютюнові й нікотинові вироби та розширити перелік продукції, на яку поширюватимуться правила.

Щонайменше 178 зустрічей депутати задекларували з представниками Philip Morris International, а 60 — із British American Tobacco. За даними Transparency International EU, Philip Morris International посіла четверте місце після Meta, Google та Apple за кількістю зустрічей із євродепутатами та їхніми помічниками.

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Правила ВООЗ

Частина євродепутатів і громадських організацій висловила занепокоєння щодо того, чи належно дотримуються настанов Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну. Вони передбачають обмеження взаємодії з тютюновою галуззю випадками, коли це суворо необхідно для регулювання, а також прозорість таких контактів.

Представники індустрії та депутати, які регулярно зустрічаються з лобістами, заперечують порушення. British American Tobacco заявила, що дотримується правил і діє прозоро, а Philip Morris International наголосила на трансформації компанії у напрямі бездимної продукції. Галузь також посилається на рішення Суду ЄС 2022 року, за яким конвенція ВООЗ не забороняє її участі у впровадженні заходів контролю над тютюном.

Водночас радниця Європейського регіонального бюро ВООЗ із контролю над тютюном Крістіна Мауер-Штендер заявила, що мета конвенції не обмежується скороченням споживання тютюну: вона також прямо передбачає запобігання та зменшення нікотинової залежності.

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