W Brukseli posłowie do Parlamentu Europejskiego od lata 2024 roku zadeklarowali ponad 400 spotkań z lobbystami przemysłu tytoniowego i nikotynowego. To około cztery razy więcej niż około 100 takich kontaktów w całej poprzedniej kadencji parlamentarnej w latach 2019–2024, informuje Politico, powołując się na dane koalicji organizacji pozarządowych Smoke Free Partnership i unijnego Rejestru Przejrzystości.

Europosłowie są zobowiązani do publicznego deklarowania takich spotkań. Około 75% zgłoszonych kontaktów w obecnej kadencji dotyczyło posłów z centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej, prawicowych Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz skrajnie prawicowej grupy Patrioci dla Europy.

Aktualizacja przepisów

Liczba spotkań wzrosła w okresie, gdy UE dokonuje przeglądu kluczowych przepisów dotyczących wyrobów tytoniowych i nikotynowych. Dyskusje dotyczyły również reklamy i minimalnego opodatkowania. Znaczna część kontaktów była poświęcona dyrektywie w sprawie opodatkowania tytoniu, którą rozpatruje Rada UE. Dokument ma ustanowić minimalne podatki od wyrobów tytoniowych i nikotynowych oraz rozszerzyć listę produktów objętych przepisami.

Europosłowie zadeklarowali co najmniej 178 spotkań z przedstawicielami Philip Morris International oraz 60 z British American Tobacco. Według Transparency International EU Philip Morris International zajęła czwarte miejsce po Meta, Google i Apple pod względem liczby spotkań z europosłami i ich asystentami.

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Zasady WHO

Część europosłów i organizacji społecznych wyraziła obawy, czy wytyczne Ramowej konwencji WHO o ograniczeniu użycia tytoniu są właściwie przestrzegane. Przewidują one ograniczenie kontaktów z przemysłem tytoniowym do przypadków, w których jest to ściśle konieczne dla regulacji, a także przejrzystość takich kontaktów.

Przedstawiciele branży oraz europosłowie, którzy regularnie spotykają się z lobbystami, zaprzeczają naruszeniom. British American Tobacco oświadczyła, że przestrzega zasad i działa przejrzyście, a Philip Morris International podkreśliła transformację firmy w kierunku produktów bezdymnych. Branża powołuje się również na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 2022 roku, zgodnie z którym konwencja WHO nie zakazuje jej udziału we wdrażaniu środków kontroli tytoniu.

Jednocześnie Kristina Mauer-Stender, doradczyni ds. kontroli tytoniu w Europejskim Biurze Regionalnym WHO, oświadczyła, że cel konwencji nie ogranicza się do zmniejszenia konsumpcji tytoniu: wyraźnie przewiduje ona także zapobieganie i ograniczanie uzależnienia od nikotyny.

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