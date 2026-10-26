Страны «европейской пятерки» подготовили зимнюю помощь для Украины

Страны «европейской пятерки» подготовили для Украины пакеты помощи на зимний период. В состав E5 входят Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Зимняя поддержка со стороны стран E5 и координация с США

В частности, страны «европятирки» намерены укрепить Украину средствами противовоздушной обороны и другим оборудованием в преддверии зимы.

«В рамках нашей поддержки Украины мы подготовили «зимние пакеты» помощи. Мы также приложим все усилия, чтобы обеспечить поддержку Украины со стороны США, в частности, путем предоставления разведывательных данных и информации со спутников», — сказал Писториус.

Он также обвинил диктатора РФ Владимира Путина в терроре против гражданского населения Украины.

«Он делает ставку на холодную зиму и пытается еще больше ухудшить условия жизни украинцев, систематически уничтожая энергетическую инфраструктуру и системы водоснабжения», — констатировал министр.

Приоритет — ПВО

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, принимавшая участие во встрече, сообщила, что участники обсудили расширение европейской помощи Украине по различным направлениям — от финансовых ресурсов до техники и материальных средств.

В частности, особое внимание было уделено бесперебойным поставкам систем противовоздушной и противоракетной обороны.

«Наша главная цель — обеспечить, чтобы системы ПВО и другое критически важное оборудование продолжали поступать в Украину по различным каналам», — сказала она.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам встречи глав оборонных ведомств в Париже, состоявшейся в понедельник, 26 октября, пишет DW.



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