美国将测试ADS系统，该系统通过加热皮肤引发剧烈疼痛

美国国土安全部已获准对“主动拒止系统”（ADS）进行为期七个月的测试，该系统会使皮肤产生难以忍受的灼热感。 该设备发射不可见的毫米波，能迅速加热皮肤表面并引发剧烈疼痛。该系统可能被用于美墨边境针对人员，这引发了关于安全与人权问题的争议。

据CNN援引美国国防部长皮特·哈格塞特于2026年9月签署的一份备忘录报道，该许可已获批准。 该文件允许暂时向美国国土安全部（DHS）移交一套“主动拒止系统”（ADS），为期七个月，用于测试并制定在南部边境可能的部署程序。这并不意味着该系统目前已用于对付移民。

“主动拒止系统”属于定向能武器，但既非激光也非火焰喷射器。 该装置发射频率约为95吉赫兹的电磁波。这些电磁波被仅约0.4毫米厚的表皮层吸收，迅速升高表皮温度并激活痛觉受体。

美国军方将这种感觉比作打开预热好的烤箱时，一股热气突然灼烧脸部的感觉，只不过强度要大得多。 人会本能地试图躲开光束，而一旦停止照射，强烈的灼热感通常就会消退。根据公布的军事参数，某些ADS配置的射程可达约一公里。

与《Military 24》此前报道过的美国“Morfius X-Rotor”不同，ADS并非用于瘫痪无人机的电子设备。 Morfius利用高能微波辐射针对技术设备，而ADS则是通过加热皮肤表面来作用于人体。

五角大楼将ADS定位为一种非致命性手段，旨在在不使用枪支的情况下制止人员。然而，“非致命”一词并不意味着该设备绝对安全。

在1999年的一次实验室事故和2007年的演习中，曾记录到受该装置照射后出现烧伤的情况。 在计划将ADS移交边防部门之际，美国媒体提到了这些事件。若长时间暴露于辐射中，或当人员无法迅速撤离作用区域时，风险可能会增加。

相比之下，Military 24曾报道过的乌克兰“三叉戟”激光系统旨在对空中目标造成物理损伤。而ADS则旨在通过疼痛改变人的行为。 这两种系统都属于更广泛的定向能武器类别，但其作用和用途各不相同。

在联合国酷刑问题特别报告员2023年报告的附录中，毫米波武器（特别是ADS）被列入了报告员认为不适合执法使用的设备清单。 列举的理由包括剧烈疼痛、受伤风险，以及可能导致无法看到或听到作用源的人群产生恐慌。

需要明确区分该清单与具有国际法律约束力的禁令：联合国特别报告员的立场本身并不构成一项自动禁止所有国家使用ADS的条约。 与此同时，联合国的人权准则强调，在执法活动中不应使用可能造成严重伤害的定向能武器。

据CNN报道，该备忘录规定，自2026年9月起，军方将向国土安全部（DHS）移交一套ADS设备，为期七个月。 该设备不应由国防部人员操作，测试及制定操作规程的责任由国土安全部承担。该期限结束后，该部门可就边境行动中使用该系统提出新的申请。

该报道未透露具体的测试地点，也未证实ADS曾被用于针对边境附近的人群。美国边境巡逻队代表表示，他们一直在评估能够提高边境安全效率并拯救生命的新技术。

在美国，利用ADS进行人群控制的想法此前就曾出现过。该系统甚至曾被运往阿富汗，但尚未有公开确认的实战应用案例。 当前的核心问题不在于能否在技术上产生难以忍受的高温，而在于将此类手段用于针对平民的行动是否符合法律规范和安全要求。

此前，美国曾测试过乌克兰的Magura海上无人机，用于发射无人机。

值得一提的是，美国ReconCraft公司与乌克兰Uforce公司已签署备忘录，将在美国联合生产Magura海上无人机。 两家公司计划在俄勒冈州和南卡罗来纳州设立生产基地，这将成为乌克兰攻击型无人机首次在美国境内实现本土化生产。

美国特种部队在菲律宾举行的演习中首次使用了乌克兰“Magura”海上无人机。在测试过程中，该无人机成功击中并击沉了一艘靶船。

罗马尼亚声称乌克兰已失去对四架海上无人机的控制。

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