RMF24：波兰服务器故障或致军事数据丢失

2026年6月，波兰奥波莱军事征募中心为机密登记系统“Spirala”提供服务的服务器发生严重故障。该事件可能导致预备役人员、服役候选人和领土防卫部队军人的数据部分或不可逆丢失，RMF24报道，并援引Onet的消息。

备份问题

据Onet记者称，该故障数月来一直未被报告给华沙的管理层。自2025年10月起，奥波莱中心未创建必要的备份，或未以恰当方式进行备份。由于此次故障，部分数据已经丢失，其恢复可能需要数月。

该中心表示，故障原因是供电中断，而非工作人员疏忽。同时，RMF24援引的网络安全专家将这一情况与长期存在的组织和人员问题联系起来。

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军官转入平民生活

在此次故障的背景下，两名军官离开了军队：奥波莱军事征募中心负责人阿尔卡迪乌什·斯莫林斯基上校，以及中央军事征募中心一个部门的负责人拉法乌·沃伊切霍夫斯基上校。两人在数周前均获准于60岁后继续服役。

在被传唤至华沙后，两人作出了转入平民生活的决定，当时他们应就匿名举报中的指控作出解释。其中包括不当对待下属和伪造文件的说法；这些指控并未被表述为已证实的事实。

据消息人士称，检查人员还记录了安全文件、设备登记以及向管理员授予访问权限方面的违规情况。有时，已不在该部门工作的人员仍保留对系统的访问权限。新的专家已被派往奥波莱，他们将恢复系统运行并恢复丢失的数据。

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