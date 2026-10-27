Авария серверов в Польше могла привести к потере военных данных — RMF24

В Военном центре рекрутинга в Ополе, Польша, в июне 2026 года произошла серьёзная авария серверов, обслуживавших засекреченную систему учёта «Спирала». Инцидент мог вызвать частичную или необратимую потерю данных резервистов, кандидатов на службу и военнослужащих Сил территориальной обороны, сообщает RMF24 со ссылкой на Onet.

Проблемы с резервными копиями

По данным журналистов Onet, о сбое в течение нескольких месяцев не сообщали руководству в Варшаве. С октября 2025 года в центре в Ополе не создавали необходимые резервные копии либо делали это ненадлежащим образом. В результате сбоя часть данных была утрачена, а их восстановление может занять месяцы.

В центре заявили, что причиной аварии стали перебои с электроснабжением, а не халатность персонала. В то же время эксперты по кибербезопасности, которых цитирует RMF24, связывают ситуацию с многолетними организационными и кадровыми проблемами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Уход офицеров в гражданскую жизнь

На фоне аварии со службы ушли двое офицеров: начальник Военного центра рекрутинга в Ополе полковник Аркадиуш Смолиньский и руководитель подразделения Центрального военного центра рекрутинга полковник Рафал Войцеховский. Оба за несколько недель до этого получили разрешение продолжить службу после 60 лет.

Решение об уходе в гражданскую жизнь было принято после вызова в Варшаву, где офицеры должны были объяснить обвинения из анонимных сообщений. Среди них были утверждения о ненадлежащем отношении к подчинённым и фальсификации документации; эти обвинения не представлены как установленные факты.

По данным источника, контролёры также фиксировали нарушения в документации по безопасности, учёте оборудования и предоставлении прав доступа администраторам. Иногда доступ к системам сохраняли люди, которые уже не работали в подразделении. В Ополе направили новых специалистов, которые должны восстановить работу систем и утраченные данные.

Читай нас в