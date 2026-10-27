波兰因假冒 mObywatel 应用案拘留逾20人——RMF24

波兰警方在一起传播仿冒 mObywatel 的虚假应用案件中拘留了20多名人员，其中包括13名未成年人。RMF24报道称，该程序能够生成包含虚假数据的虚拟证件。

应用的传播

为制止该计划，中央网络犯罪打击局12个地区管理部门的工作人员参与了行动。据警方称，嫌疑人传播了一款模仿热门 mObywatel 的应用程序。

未成年人表示，他们购买了这款虚假程序。据调查资料，其中一些人协助了主要涉案人员：在互联网上宣传该应用、管理和运营网站，并在熟人中传播该程序。

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对成年被拘留者的指控

警方查获了电子设备。执法部门称，案件中的嫌疑得到包括通信记录和转账历史在内的证据证实。有关未成年人的案件已通知家庭法院。

三名成年被拘留者被指控参与有组织犯罪集团、非法制作、获取、销售或提供计算机程序，以及伪造证件。一人被羁押，另外两人被置于警方监管之下。

相关诉讼程序由斯切尔采-奥波尔斯凯地区检察院、格利维采地区检察院和弗罗茨瓦夫老城地区检察院监督。有关部门计划实施新的拘留行动。

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