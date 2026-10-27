В Польше полиция задержала более 20 человек, среди которых 13 несовершеннолетних, по делу о распространении фальшивого приложения, похожего на mObywatel. Как сообщает RMF24, программа позволяла генерировать виртуальные документы с ложными данными.

Распространение приложения

К пресечению схемы привлекли сотрудников 12 территориальных управлений Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. По данным полиции, подозреваемые распространяли приложение, имитировавшее популярный mObywatel.

Несовершеннолетние сообщили, что приобрели фальшивую программу. Часть из них, по данным следствия, помогала основным фигурантам: рекламировала приложение в интернете, администрировала и управляла сайтом, а также распространяла программу среди знакомых.

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Обвинения взрослым задержанным

Полиция изъяла электронные устройства. По данным правоохранителей, подозрения по делу подтвердили, в частности, перепиской и историей переводов. О деле в отношении несовершеннолетних проинформировали семейные суды.

Трем совершеннолетним задержанным предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, незаконном изготовлении, приобретении, продаже или предоставлении компьютерных программ, а также в подделке документов. Одного человека взяли под стражу, еще двоих передали под полицейский надзор.

Производства находятся под надзором районной прокуратуры в Стшельце-Опольске, окружной прокуратуры в Гливице и районной прокуратуры Вроцлава-Старе-Място. Службы планируют новые задержания.

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