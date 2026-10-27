W Polsce policja zatrzymała ponad 20 osób, w tym 13 nieletnich, w sprawie rozpowszechniania fałszywej aplikacji podobnej do mObywatela. Jak informuje RMF24, program umożliwiał generowanie wirtualnych dokumentów z fałszywymi danymi.

Rozpowszechnianie aplikacji

W zatrzymanie procederu zaangażowano funkcjonariuszy z 12 terenowych zarządów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Według policji podejrzani rozpowszechniali aplikację imitującą popularnego mObywatela.

Nieletni przekazali, że kupili fałszywy program. Część z nich, według śledztwa, pomagała głównym podejrzanym: reklamowała aplikację w internecie, administrowała i zarządzała stroną internetową, a także rozpowszechniała program wśród znajomych.

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Zarzuty wobec dorosłych zatrzymanych

Policja zabezpieczyła urządzenia elektroniczne. Według organów ścigania podejrzenia w sprawie potwierdzono między innymi korespondencją oraz historią przelewów. O sprawie dotyczącej nieletnich poinformowano sądy rodzinne.

Trzem dorosłym zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania, nabywania, sprzedaży lub udostępniania programów komputerowych, a także fałszowania dokumentów. Jedną osobę tymczasowo aresztowano, a dwie kolejne objęto dozorem policyjnym.

Postępowania nadzorują Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich, Prokuratura Okręgowa w Gliwicach oraz Prokuratura Rejonowa Wrocław-Stare Miasto. Służby planują kolejne zatrzymania.

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